انتكاسة للبوليساريو.. إدارة الملاحة الجوية الاسبانية تنشر خريطة المغرب كاملة
هبة بريس – الرباط
اعتمدت شركة إدارة الملاحة الجوية الإسبانية، بشكل رسمي خريطة المغرب كاملة تمشل معظم التراب الوطني والتي تُظهر سيادة المملكة على مجالها الجوي بالجنوب .
وقالت صحيفة صحيفة “إل الاندبنتيي” الإسبانية في تقرير لها نشرته يوم الأحد المنصرم، أن رسم الخرائط المتاح في تطبيق “ويب” المخصص لعمليات الطائرات بدون طيار، قد أضحت تعتمد رسميا على خريطة المغرب التي تشمل الصحراء المغربية.
وأشارت الصحيفة الاسبانية أن مدريد و الرباط اتفقا على بدء محادثات حول التعاون في إدارة المجال الجوي، حول قضايا مثل سلامة الحركة الجوية أو الاتصالات، وهذه المحادثات مستمرة ، وهو مايؤشر على تسليم اسبانيا المجال الجوي الاقليم الجنوبية الى المغرب .
وتخضع إدارة الطيران بالمنطقة التي تغطي جزر الكناري والصحراء المغربية على عاتق دولة إسبانيا، لكن المغرب يتجه لإعادة تسلم تدبير المجال الجوي بالصحراء المغربية من إسبانيا.
7 تعليقات
إنها بشرى سارة المغرب وهزيمة ومهزلة الجزائر و البوليزاريو , عاش المغرب ملكا وشعبا.
الصحراء مغربية ولا تحتاج لأي اعتراف من الدول الأوروبية ، والمغرب من طنجة إلى الكويرة وانتهى الكلام.
الحق ثم الحق يعلو ولا يعلى عليه ، ولا أحد ينزع لنا صحرائنا نحن شعب مغربي متشبتين بوحدتنا الترابية للمملكة المغربية حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
الحمدلله جميع الدول العربية والاروبية والافريقية اعترفت يصحرائنا وهذا دليل قاطع على أن الصحراء مغربية لا نقاش فيه وهذا شرف لنا.
خطوة إيجابية استراتيجية تدل على عدة أشياء ترجع بالنفع على المملكة ونتمنى باسترجاع أراضي المستعمرة من طرف الاسبان كسبتة ومليلية إنشاء الله.
العز للمملكة المغربية وسيادتها والاصل يبقى أصل لا يغيره أحد وشعارنا هو الله الوطن الملك.
الصحراء مغربية جزء لا يتجزأ ولن نسمح لأحد أن يمسها او يتقرب منها حتى وإن طلب منا ارواحنا فداه.