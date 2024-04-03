انتكاسة للبوليساريو.. إدارة الملاحة الجوية الاسبانية تنشر خريطة المغرب كاملة

هبة بريس – الرباط

اعتمدت شركة إدارة الملاحة الجوية الإسبانية، بشكل رسمي خريطة المغرب كاملة تمشل معظم التراب الوطني والتي تُظهر سيادة المملكة على مجالها الجوي بالجنوب .

وقالت صحيفة صحيفة “إل الاندبنتيي” الإسبانية في تقرير لها نشرته يوم الأحد المنصرم، أن رسم الخرائط المتاح في تطبيق “ويب” المخصص لعمليات الطائرات بدون طيار، قد أضحت تعتمد رسميا على خريطة المغرب التي تشمل الصحراء المغربية.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن مدريد و الرباط اتفقا على بدء محادثات حول التعاون في إدارة المجال الجوي، حول قضايا مثل سلامة الحركة الجوية أو الاتصالات، وهذه المحادثات مستمرة ، وهو مايؤشر على تسليم اسبانيا المجال الجوي الاقليم الجنوبية الى المغرب .

وتخضع إدارة الطيران بالمنطقة التي تغطي جزر الكناري والصحراء المغربية على عاتق دولة إسبانيا، لكن المغرب يتجه لإعادة تسلم تدبير المجال الجوي بالصحراء المغربية من إسبانيا.