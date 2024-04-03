اشتوكة : اعتقال “بارون خمور” أمام مسجد مباشرة بعد أداءه صلاة التراويح

2024-04-03 / 15:22
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أوقفت مصالح المركز الترابي للدرك بمنطقة ايت اعميرة اقليم اشتوكة ايت باها ، احد اكبر المروجين ل ” ماء الحياة ” بالإقليم، بعد توصلها بإخبارية تفيد ان المعني يقوم بتصنيع كمية من الخمور لبيعها بعد العيد.

بارون الخمور وهو من دوي السوابق القضائية تم توقيفه مباشرة بعد خروجه من المسجد بعد أدائه لصلاة التراويح،وتوجيهه للمركز للاستماع له والتحقيق معه عن مكان تواجد ” مصنعه السري” بمكان خلاء يصعب العثور عليه.

وحجز المصالح الدركية ،كمية هامة من مسكر الماحيا قدرت بالأطنان في طور التخمير بالإضافة إلى العديد من الآليات والأواني والأنابيب والبراميل وقنينات الغاز المستعملة في عملية تقطير وصنع “الماحيا”.

2024-04-03 / 15:22
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