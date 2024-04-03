نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة من الخميس إلى الأحد

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 39 درجة، ابتداء من يوم غد الخميس إلى غاية يوم الأحد المقبلين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 39 درجة، من الخميس إلى السبت، بالفقيه بنصالح وبني ملال وسطات وقلعة السراغنة والرحامنة ومراكش وأزيلال والحوز واليوسفية وشيشاوة وتارودانت وطاطا وطانطان وكلميم وسيدي إفني وأسا الزاك وطرفاية والعيون وبوجدور والسمارة ووادي الذهب ووأسرد.

كما يرتقب، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 39 درجة، بعد غد الجمعة، بكل من القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم والصخيرات-تمارة والخميسات وسلا والرباط والجديدة وسيدي بنور والنواصر والمحمدية ومديونة وبنسليمان وبرشيد والدار البيضاء وآسفي والصويرة واشتوكة-آيت بها وأكادير-اداوتنان وإنزكان-آيت ملول وتزينت.

ومن المتوقع أيضا، بحسب النشرة ذاتها، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة، من الجمعة إلى السبت، بكل من وجدة -أنكاد وبركان والدرويش والناظور وجرسيف وتاوريرت.