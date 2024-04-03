أكادير : إقبال ليلي على اقتناء ملابس العيد

مع بداية العد العكسي لعيد الفطر المبارك، اصبح الإقبال على المحلات التجارية بمدينة اكادير يتزايد يوما بعد آخر .

ويفضل عدد من الزبناء الراغبين في اقتناء ملابس عيد الفطر فترة المساء ، وهو سلوك لم يكن في المجتمع السوسي خلال ثلاث عقود الماضية ، حيث كانت فترة النهار خلال الأسواق هي الفرصة لاقتناء ملابس العيد ، كما ان النساء لم يكن يتواجدن بشكل اكبر من الرجال في المحلات التجارية كما هو الحال ، بل ان حتى العديد من الرجال نسائهن من يخترن لهم ملابس العيد .

في السنوات الأخيرة كانت النساء، تعمل، في كل أواخر شهر رمضان، على استغلال الفترة الصباحية بعد صلاة الظهر من أجل زيارة الأسواق والمحلات لاقتناء الملابس، فقد بدأت هذه الأسر تفاديا للازدحام نهارا في الأيام الأخيرة من شهر الصيام خصوصا بمدينة انزكان حيث يكون الإقبال كبير من طرف الأسر الهشة لاقتناء ” كسوة العيد “لذلك يتم اختيار الليل من اجل ذلك .

وتشهد المحلات التجارية هذه الأيام، ازدحام نهارا وحتى مساءا في بعض نقط البيع التي تتواجد بها كثافة سكانية كبيرة ،من أجل الاستفادة من التخفيضات المعلن عنها.

هناك من الأسر السوسية، تتوجه لتفادي الازدحام،صوب المحلات الكبرى لاقتناء الملابس، مستغلة بذلك التخفيضات المعلن عنها من لدن بعض العلامات التجارية.

بدورها، بدأت الأسواق الخاصة بالملابس والموجودة بالأحياء الشعبية تستقبل الزبناء في النهار، على الرغم من أن الغالبية التجار بتلك الأسواق ينتظرون احتفالات ليلة القدر قصد الاستعداد للعيد.

وفي هذا السياق،يفضل عدد من المواطنين شراء الملابس نهارا ، بدعوى ان شراءها مساءا لن تكون الرؤية واضحة ، وبهذا الخصوص كشف أحد الزبناء للجريدة ، انه مرة اقتنى سروالا ليلا وبالنهار وجد لونه مغاير لما أراده بسبب الإضاءة ليلا .

بدورها محلات الخياطة التقليدية، تشهد كل مساء توافد الزبناء، من اجل خياطة ملابس العيد، من القفطان او الجلباب، والبعض منهم يقدم المقاس للخياط، بعد التركيز على موعد التسليم.