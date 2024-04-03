عنَّفت طفلتها وأصابتها بحروق في جسدها.. الأمن يعتقل سيدة بالبيضاء

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسيدة تبلغ من العمر 38 سنة، يشتبه في تورطها في تعريض ابنتها القاصر البالغة من العمر 07 سنوات للإيذاء العمدي.

وكانت دورية للشرطة قد ضبطت المشتبه فيها بصدد تعنيف ابنتها القاصر بالشارع العام، حيث تبين من خلال المعاينات الأولية أن الضحية تحمل آثار حروق وكدمات بمختلف مناطق جسدها، والتي تشير المعطيات الأولية إلى تسبب والدتها فيها بشكل عمدي، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها.

كما مكنت الأبحاث أيضا من تحديد هوية شخص ثان وتوقيفه ، وهو من معارف الأم المشتبه فيها، والذي يشتبه في تورطه في التحرش بالضحية والمشاركة في تعنيفها.

ويجري حاليا إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، وذلك قصد رصد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهما.