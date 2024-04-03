مجموعة “LabelVie” تطلق مبادرة لنساء الحوز قصد إدماجهن في سوق الشغل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار برنامجها التضامني “مع الحوز”، بادرت مجموعة لابيل في LabelVie بإطلاق عمل اجتماعي مخصص للتمكين الاقتصادي لنساء الحوز وإدماجهن المهني في سوق الشغل.

و نظمت مجموعة لابيل في LabelVie بشراكة مع مطعم دار باجدي في أميزميز والأكاديمية المغربية لفنون الطهي دورة تكوينية في فنون الطبخ لحوالي خمس عشرة امرأة من أميزميز والمناطق المحيطة بها، استفادت من هذه المبادرة نساء متضررات من البطالة والآثار الاجتماعية والأسرية لزلزال 8 شتنبر.

في 2 أبريل 2024، احتفلت مجموعة LabelVie بمطعم دار باجدي بإتمام هذه الدورة التدريبية في مجال الطهي.

عرف حفل تسليم شهادات التدريب حضور ممثلي مجموعة لابيل في LabelVie ، الأكاديمية المغربية لفنون الطهي، الشريك البيداغوجي للتدريب، وعائلات الفائزات.

وقد مكنت هذه الدورة التدريبية التي استغرقت 100 ساعة، جمعت بين الجانب النظري والعملي، المتدربات من اكتساب المهارات الأساسية في المطبخ المغربي والعالمي، بالإضافة لفنون الحلويات. كان تقديم شهادات التدريب لحظة مؤثرة، حيث تمت الإشادة بكل مشاركة على التزامها وعزيمتها طوال الدورة التدريبية.

وقد أعربت نوال بن عمرو، المديرة العامة لمجموعة لابيل في LabelVie عن فخرها وامتنانها لنساء أميزميز قائلة: “نحن فخورون للغاية بالتقدم الذي أحرزته المشاركات في هذه الدورة التدريبية. إن توفير فرص العمل والتدريب هو تعبير ملموس عن التزامنا بتمكين المرأة خاصة في منطقة الحوز. وهذا الحفل هو شهادة حيوية على إصرارهن للتقدم نحو الأفضل”

تدل هذه المبادرة على الالتزام المستمر لمجموعة LabelVie في مواصلة برنامجها التضامني «مع الحوز” من أجل تحسين الظروف المعيشية للأسر وتمكين المرأة في الحوز.