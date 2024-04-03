ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ”الحيوانات”

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المهاجرين غير الشرعيين بأنهم “حيوانات” و”ليسوا بشرا”، واصفا انتخابات عام 2024 بأنها “المعركة النهائية” للأمة.

وتطرق المرشح الرئاسي الجمهوري، في خطاب ألقاه في ولاية ميشيغان، بالتفصيل إلى عدة قضايا جنائية تتعلق بمشتبه بهم موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، محذرا من أن “العنف والفوضى سوف يلتهمان أمريكا” إذا لم يفز في انتخابات الخامس من نوفمبر.

وأضاف: “يقول الديمقراطيون: من فضلك لا تسميهم حيوانات. إنهم بشر.. أنا أقول: لا، إنهم ليسوا بشر، إنهم ليسوا بشر، إنهم حيوانات”، متعهدا بوقف “عمليات النهب والاغتصاب والذبح وتدمير ضواحينا ومدننا وبلداتنا الأمريكية”.