جرسيف.. الأمن يوقف مواطنا هولنديا مبحوث عنه دوليا

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة جرسيف، يوم الاثنين فاتح أبريل الجاري، من توقيف مواطن هولندي من أصول مصرية، يبلغ من العمر 63 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية.‎

وقد أوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر بطلب من المكتب المركزي الوطني بـ “Wiesbaden” بألمانيا، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج مخدر الهيروين.

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وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط “مكتب الأنتربول” التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة ألمانيا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.