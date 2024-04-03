بسبب “الكاميرا الخفية”.. غاني يعتذر من جمهوره
اعتذر الفنان المغربي، غاني القباج، لجمهوره، بسبب مشاركته في الكاميرا الخفية “فاصل ونواصل 2″، التي تعرض بقناة ام بي سي5 ، خلال شهر رمضان.
وفي فيديو نشره عبر حسابه بموقع “انستغرام”، قال غاني “قررت ندير هاد الفيديو ليوم باش نعتادر للناس لي تفرجو فيا فبرنامج فاصل و نواصل ، ولي ظهرت فيه بواحد الصورة مكتمثلش الأخلاق ديالي والتمغرابيت والفن ديالي خصوصا انني كنت فبلاد برانية”
وأضاف “تعلمت درس كبير وهاد الأمر عمرو غايتكرر وتعلمت أن الانسان عمرو يتنازل على المبادئ ديالو مهما كان حجم الضغوطات ولي تيتتنازل على المبادئ ديالو ها لي تيوقع ليه.. مسترسلا بالقول” كنتحمل المسؤولية الكاملة ديالي انني قبلت نشارك وندوز فهاد البرنامج”
7 تعليقات
كنتم كلكم تمثلون وتستحمرون المشاهدين .لا وجود لكاميرا خفية حقيقية لانكم تعلمون مسبقا احداث هذه التمثيلية .حشوما عليكم استغباءنا.
جميعنا معرضون للوقوع في الاخطاء فلاحرج عليك يافناننا غاني
خير الخطائون التوابون وعدم الوقوع فيه
من يعردف فناننا غاني لن يصدق ما رآه في برنامج فاصل ونواصلالجميع ممكن ان يقع في ماوقعت فيه
صراحة برنامج فاصل ونواصل فيه بعض الاستيفزازات والقليل من يصبر لما يتعرض له فيه من اسئلة لايتحملها الكتير
اعتدارك مقبول يافناننا غاني وبرنامج فاصل ونواصل القليل من يصبر لتلك المعاملات
”رمضان كريم ” أيام زمان كان أحلى دائماً رمضان أحلى أيام زمان بكل أيامه و لياليه و ساعته مباركة عليكم شهر رمضان .. 1 ـ (فيلم أخر الرجال المحترمين .. عندما تواجه المثالية مرارة الواقع) مدرس لغة عربية بمدرسة الإبتدائية تضعه الظروف في مأزق فيلم أخر الرجال المحترمين إنتاج عام 1984 “نور الشريف”: ابدع في دور الأستاذ”فرجاني”في فيلم آخر الرجال المحترمين وهو المعلم الريفي الذي يتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة ويتعرض لمشكلات خلال أحداث الفيلم بسبب فقدانه لتلميذة خلال رحلة مدرسية كما ابدع في تقديم دور المدرس في مسلسل “حضرة المتهم أبي” الذي يتمسك بالمبادئ. 2 ـ (ميدان رمسيس في ذاكرة السينما المصرية) يعتبر ميدان رمسيس واحدا من أهم ميادين القاهرة كما يعد رابطاً أساسياً لكل مدن القاهرة الكبرى، حيث يضم محطة مصر وهي أشهر محطة كان يطلق عليها سابقا “باب الحديد” ويشهد الميدان ازدحاماً شديداً لعدم انقطاع الحركة اليومية طوال 24 ساعة ومن منطلق أن الفن مرآة المجتمع قرر عدد من صناع السينما توثيق الميدان فى العديد من الأفلام يأتى على رأسهم “فيلم آخر الرجال المحترمين” حيث شهد أهم المشاهد التى تم تصويرها فى ميدان رمسيس وهو المشهد الذى جمع نور الشريف الذى يجسد دور الأستاذ فرجانى مدرس اللغة العربية برفقة محمد التابعي الذى جسد دور مغاورى مشرف الرحلة المدرسية وسناء يوسف أم السعد، حيث اصطحب أستاذ فرجاني تلاميذه في رحلة من الصعيد إلى حديقة الحيوان، نور الشريف عطل حركة المرور لعبور تلاميذ الرحلة المدرسية حتى يعبر شارع رمسيس وسط دهشة سائقى السيارات، ونجحوا فى عبور شارع رمسيس بالتلاميذ فى طريقهم إلى فندق أسوان. 3 ـ (إذا سمحت لك فرصة بتأليف كتاب عن أيام الزمن الجميل فماذا سيكون عنوانه؟) لا أتوقع أن نجد في الدراما التلفزيونية مثل المال و البنون في الحلقة 20 الجزء الثاني في لقطة في إشارة “عمر ما كان إختلاف الزمان و المكان مبرر لاختلاف القيم و الأخلاق! . 4 ـ (ساعة في الجحيم حلقة مشوقة مع عزيز دادس في المستشفى) كل حلقة تدور حول شخصية تمر عليها ساعة مليئة بالمشاكل والأحداث المثيرة. السلسلة نجحت في كسب إعجاب المشاهدين نظرا لتناولها مشاكل وهموم المجتمع المغربي بطريقة عصرية، وكذا طريقة التصوير المقتبسة من السلسلات الأمريكية. و قد حصدت السلسلة مجموعة من الجوائز منها جائزة في مهرجان القاهرة للإعلام العربي. قصص حضرية معاصرة تُعنى بكافة الشرائح الاجتماعية، الشعبية منها والبرجوازية. تروي كل قصة حياة شخصية ما يتغير مصيرها بعد مرور ساعة واحدة، ساعة تعد بمثابة اختبار عبور تصبح خلالها حياة كل شخصية من هذه الشخصيات مختلفة. خليط من روح الدعابة والحركية والدراما تلتقي معا لتضفي تشويقا على هذا اليوم الذي ليس كسائر الأيام.