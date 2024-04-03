بسبب “الكاميرا الخفية”.. غاني يعتذر من جمهوره

اعتذر الفنان المغربي، غاني القباج، لجمهوره، بسبب مشاركته في الكاميرا الخفية “فاصل ونواصل 2″، التي تعرض بقناة ام بي سي5 ، خلال شهر رمضان.

وفي فيديو نشره عبر حسابه بموقع “انستغرام”، قال غاني “قررت ندير هاد الفيديو ليوم باش نعتادر للناس لي تفرجو فيا فبرنامج فاصل و نواصل ، ولي ظهرت فيه بواحد الصورة مكتمثلش الأخلاق ديالي والتمغرابيت والفن ديالي خصوصا انني كنت فبلاد برانية”

وأضاف “تعلمت درس كبير وهاد الأمر عمرو غايتكرر وتعلمت أن الانسان عمرو يتنازل على المبادئ ديالو مهما كان حجم الضغوطات ولي تيتتنازل على المبادئ ديالو ها لي تيوقع ليه.. مسترسلا بالقول” كنتحمل المسؤولية الكاملة ديالي انني قبلت نشارك وندوز فهاد البرنامج”