السينغال.. تعيين عثمان سونكو رئيسا للوزراء

أعلن الرئيس السنغالي المنتخب باسيرو ديوماي فاي تعيين الوجه السياسي المعارض عثمان سونكو رئيسًا للوزراء، ويمثل سونكو طرفا بارزا في بلوغ ديوماي فاي سدة الحكم.

وقال الأمين العام لرئاسة الجمهورية عمر سامبا في بيان مقتضب نقله التلفزيون الحكومي مساء أمس الثلاثاء إنه “تم تعيين السيد عثمان سونكو رئيسا للوزراء”.

وعلّق عثمان سونكو، 49 عاماً، الذي اقترح ترشيح باسيرو ديوماي فاي للانتخابات الرئاسية بعد إبطال ترشيحه قائلا: “أقدّر أهمية الثقة التي وضعها الرئيس فاي في شخصي”، مُعلنا تشكيل حكومة جديدة “خلال الساعات المقبلة”.