الأعنف منذ 25 عاما.. زلزال يهز تايوان ويخلف قتلى وجرحى

2024-04-03 / 09:32
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ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تايوان الأربعاء وبلغت قوته 7,4 درجات، إلى سبعة أشخاص، كما ارتفع عدد المصابين إلى 736، بحسب جهاز الإطفاء الوطني.

وقضى جميع الضحايا في هوالين، وهي منطقة جبلية على الساحل الشرقي لتايوان قريبة من مركز الزلزال.

وأدى الزلزال إلى اهتزاز المباني من أساساتها وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو “أكبر زلزال” يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما قتل زلزال قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص.

وعرضت محطات التلفزيون التايوانية لقطات لمبان مائلة بشدة في مقاطعة هوالين ذات الكثافة السكانية المنخفضة بشرق البلاد، بالقرب من مركز الزلزال.

وقالت السلطات في رسالة تحذيرية تلقاها السكان عبر هواتفهم المحمولة إن “الزلزال قد يؤدي إلى حدوث تسونامي يؤثّر على تايوان”.

وأضافت: “لقد تم إصدار تحذير من خطر حدوث تسونامي من أجل تذكير سكان المناطق الساحلية بوجوب توخي الحذر”.

2024-04-03 / 09:32
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