طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء حارة نسبيا فوق أقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد، وداخل منطقة سوس، إضافة إلى المناطق الواقعة غرب الأطلس.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وخلال الظهيرة، سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير، مع نزول بعض القطرات المطرية، واحتمال بروز رعد، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق السواحل الوسطى والجنوبية، إلى جانب تناثر غبار محلي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 18 درجة بكل من الجنوب الشرقي، ومنطقة سوس، والسواحل والأقاليم الصحراوية للمملكة، وستكون ما بين 07 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستنخفض قليلا بكل من جنوب وشرق المملكة، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.