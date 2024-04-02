الجيش الإسرائيلي يعترف باقترافه “خطأ جسيماً” أدّى لمقتل عمال إغاثة بغزة
اعترف الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء بأنّه اقترف “خطأ جسيماً” بتنفيذه غارة جوية في قطاع غزة ليل الإثنين أدّت لمقتل سبعة عمّال إغاثة من منظمة “وورلد سنترال كيتشن” غير الحكومية ومقرّها الولايات المتحدة.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي في رسالة عبر الفيديو إنّ “هذا الحادث كان خطأً جسيماً”، موضحاً أنّ ما جرى “كان خطأً أعقب عملية تحديد (هوية هدف) خاطئة حصلت ليلاً، أثناء حرب، في ظروف معقّدة للغاية. ما كان ينبغي (لهذا الخطأ) أن يحدث”.
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هذا الكيان الصهيوني النازي المحتل من خلال سجله الإجرامي الممتد على مدى 76سنة والموتقة في المحافل الدولية للمجاز الإسرائيلية للشعب الفلسطيني الأعزل والتدمير مقومات ومقدرات المحدودة للشعب الفلسطيني المغتصبة أرضه والقدس الشريف
الصواب فقتل المدنيين الفلسطينيين من اطفال ونساء ؟ ما لكم كيف تحكمون ؟
الجيش الإسرائيلي قتل الشعب الفلسطيني بأكمله..
حسبي الله ونعم الوكيل في العدو الطاغي..
لكل بداية نهاية .ونهاية الصهاينة اقتربت..
سلاح الغرب قتل مواطنيه أللهم أجعل كيدهم في نحورهم