الناضور ..حادثة سير مروعة تودي بمصرع 03 اشخاص

هبة بريس : وجدة

وقعت زوال اليوم الثلاثاء 02 أبريل الجاري، حادثة سير مروعة ومميتة بالطريق الرابطة بين بني سيدال لوطا وازغنغان على مستوى جماعة بني سيدال لوطا التابعة ترابيا لإقليم الناضور، وادت الى وفاة 3 اشخاص في الحين ونقل طفلة الى قسم المستعجلات بمستشفى الحسني بالناظور.

وفي تفاصيل الواقعة، اصطدمت دراجة نارية ثلاثية العجلات بسيارة اجرة من النوع الكبير، اثناء هبوطها من عقبة مما ادى الى دخولها بسرعة كبيرة بسيارة الأجرة، مما ادى في وفاة الاب والام وطفل صغير من عائلة واحدة والمتواجدين على متن الدراجة الثلاثية، فيما تم نقل طفلة كانت بمعيتهم الى قسم المستعجلات بالناظور.

وقد حلت عناصر الدرك الملكي، لمعاينة الحادثة ونقل جثامين الضحايا لقسم الاموات بمستشفى الحسني وايضا الطفلة المصابة ، فيما تم ايداع سائق الطاكسي لمركز الدرك الملكي الى حين الانتهاء من التحقيق وانتظار تعليمات النيابة العامة المختصة.