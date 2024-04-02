تاونات.. م..صرع شخص بسبب تساقط الأحجار بين غفساي وورتزاغ
ع محياوي _ هبة بريس
أدى تساقط الأحجار بسبب التساقطات المطرية على مستوى الطريق الرابطة بين غفساي وورتزاغ بإقليم تاونات ، اليوم الثلاثاء، إلى مصرع شخص كان قادما من الحسيمة في اتجاه تاونات وإصابة آخر، كانا على متن سيارة خفيفة سقطت في وادي اولاي.
وحسب مصادر محلية، فإن التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة بإقليم تاونات أدت إلى تهالك الأتربة والأحجار بجنبات المقطع الطرقي بين غفساي وورتزاغ وتساقطها، فصادفت سقوط الأحجار مرور سيارة على متنها شخصان، حيث ارتطمت بالأحجار قبل أن تهوى بمنحدر نهر اولاي.
ولقي السائق حتفه على الفور بعد الاصطدام وسقوط سيارته بمنحدر نهر اولاي، فيما نجى شخص آخر تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بتاونات لتلقي العلاجات الضرورية.
5 تعليقات
في الواقع ان منطقتي غفساي وسيدي المخفي (قراهما ومداشيرهما) منسيتان على جميع المستويات ،وخاصة على مستوى البنية التحية (طرق لنقل وتنقل المسافرين بين هذه الدواوير والمداشر والاسواق).بالاضافة الى انعدام المراكز الادارية والصحية.ومؤسسات تعليمية قريبة من الساكنة.
إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحم الله السائق السيارة ونتمنى الشفاء العاجل للمصاب.
تعددت الأسباب والموت واحد رحم الله الفقيد بواسع رحمته إن لله وانا اليه راجعون نرجوا منكم الحيطة والحذر وعدم السرعة اثناء تساقط الأمطار.
سبب حوادث السير هي وزارة النقل واللجوستيك وهي عدم الإصلاح في الطرقات والبنيات التحتية والخدمات الخاصة لهذا يجب عليها أن تقوم بالإصلاح حتى نكون قد انتهينا من سنريوهات حرب الطرقات.
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.