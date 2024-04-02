تاونات.. م..صرع شخص بسبب تساقط الأحجار بين غفساي وورتزاغ

2024-04-02 / 21:47
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ع محياوي _ هبة بريس

أدى تساقط الأحجار بسبب التساقطات المطرية على مستوى الطريق الرابطة بين غفساي وورتزاغ بإقليم تاونات ، اليوم الثلاثاء، إلى مصرع شخص كان قادما من الحسيمة في اتجاه تاونات وإصابة آخر، كانا على متن سيارة خفيفة سقطت في وادي اولاي.

وحسب مصادر محلية، فإن التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة بإقليم تاونات أدت إلى تهالك الأتربة والأحجار بجنبات المقطع الطرقي بين غفساي وورتزاغ وتساقطها، فصادفت سقوط الأحجار مرور سيارة على متنها شخصان، حيث ارتطمت بالأحجار قبل أن تهوى بمنحدر نهر اولاي.

ولقي السائق حتفه على الفور بعد الاصطدام وسقوط سيارته بمنحدر نهر اولاي، فيما نجى شخص آخر تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بتاونات لتلقي العلاجات الضرورية.

2024-04-02 / 21:47
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