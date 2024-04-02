برلمانية تسائل الحكومة عن الانعكاس المالي لوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار

قالت لبنى علوي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مصادقة مجلس الحكومة بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة بهدف ضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، أفقد الخزينة 1,23 مليار درهم من المداخيل الجمركية خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية شهر شتنبر 2023.

وأضافت علوي في سؤال كتابي موجه إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حول الانعكاس المالي لوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة على خزينة الدولة وعلى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، أن مجلس الحكومة اتخذ قرارا مماثلا نهاية شهر يناير الماضي دون أن ينعكس ذلك على تحسن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، حيث لازالت أثمنة اللحوم مرتفعة.

وساءلت علوي الوزير عن الانعكاس المالي لهذين القرارين على خزينة الدولة؟ والإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان ربط هذه الإعفاءات بتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؟