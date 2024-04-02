“نظام” يخص موظفي إدارة السجون على طاولة المجلس الحكومي
ينعقد بعد غد الخميس (4 أبريل)، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها، والثاني بتغيير وتميم المرسوم الصادر بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، والثالث بتغيير وتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتابع المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا للتعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور
.وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.كما ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس، يضيف البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
5 تعليقات
أولا يجب تحسين وضعية السجناء داخل السجون من تكوين السجناء وكذا الصحة وغيرها من الخدمات الخاصة..
نطالب نحن كموظفي إدارة السجون بتحسين الرواتب الشهرية و الامتيازات الممنوحة والاجتماعية ولكم واسع النظر.
نتمنى من الحكومة أن تفي بوعودها وإلا سينهار هذآ القطاع الخاص بموظفي إدارة السجون..
كيف يعقل ان موظف إدارة السجون يعمل بكل مجهود مميز ولن يستفيد من زيادات في الأجور انه قطاع مهمش بكل ما تحمله الكلمة من معنى ( لاتعويضات ولا ترقيات) فهو محكوم عليه أكثر من المسجون….
يجب ايلاء العناية اللازمة لموظفي هذا القطاع خاصة الرفع من أجورهم وادماج ذوي الشواهد العليا