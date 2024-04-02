تسجيل طلبات استيراد الأغنام إلى غاية 5 أبريل الجاري

أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن فتح تسجيل طلبات التعهدات الخاصة باستيراد الأغنام من 01 إلى 05 أبريل الجاري خلال مواقيت العمل بالإدارات، وذلك بمكاتب الخدمات الخارجية التابعة للمكتب.

ودعا المكتب في إشعار، نشره أمس الاثنين، المستوردين للتوجه “إلى المصلحة الخارجية التابعة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الأقرب إلى مقرهم لإيداع الالتزام (نموذج دورية المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بتاريخ 28 مارس 2024 حول استيراد الأغنام الصادر على الموقع الإلكتروني للمكتب)، وذلك دون إيداع الضمانة المنصوص عليها في الدورية آنفة الذكر”.

وأوضح المصدر ذاته أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بالتشاور مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سينظر في طلبات التعهدات المسجلة منذ انطلاق هذا البرنامج، بما في ذلك أولئك الذين سبق وأن أودعوا ملفاتهم، كما سيحدد القائمة النهائية للعدد الممكن استيراده حسب كل فاعل.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم إيصالات أهلية الاستيراد مع تحديد العدد المخصص لكل فاعل، مسجلا أنه سيتم تحديد الإجراءات الجديدة في ملحق دورية المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.