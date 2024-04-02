غوارديولا يكشف عن خبر غير سار قبل مواجهة أستون فيلا

كشف بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن خبر غير سار لأنصار الفريق “السماوي”، وذلك قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأربعاء.

وأعلن غوارديولا أن مدافعه ناثان أكي سينضم إلى كايل ووكر وحارس المرمى إيدرسون الغائبين عن قائمة الفريق بداعي الإصابة، لكن المدافع جون ستونز قد يعود لمواجهة أستون فيلا.

وكان أكي قد اضطر للخروج من الملعب بعد 27 دقيقة فقط خلال تعادل سيتي سلباً على أرضه أمام آرسنال منافسه على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم يوم الأحد الماضي، وهي المباراة التي غاب عنها ووكر وإيدرسون، بينما ظل ستونز على مقاعد البدلاء.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين: “يجب أن يشعر جون ستونز بالجاهزية الكاملة لكن الإصابة كانت أقل مما كنا نتوقع. سنرى وربما يكون جاهزا في المباريات التالية”.

وأضاف المدرب: “أكي مصاب ونتمنى أن يعود سريعا. لا أعرف التوقيت المحدد. لكنه لن يكون جاهزا للمباراة التالية”.

ولم يحدد المدرب بيب غوارديولا موعد عودة ثلاثي مانشستر سيتي المصاب.

ويحتل سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن آرسنال الثاني وثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر.

وقال غوارديولا إن “فريقه الفائز بالثلاثية الموسم الماضي لا يمكنه تحمل فقد أي نقاط أخرى مع تبقي تسع مباريات حتى نهاية الموسم”، مضيفا: “فقط الفوز بالمباريات، هذا ما علينا فعله”.