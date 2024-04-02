الوقاية المدنية تنقذ قطة عالقة بالمنطقة الصناعية الحرة بطنجة ( صور)

هبة بريس – مكتب طنجة

في التفاتة نبيلة، تمكّنت عناصر الوقاية المدنية، الثلاثاء، من إنقاذ قطّة علقت بأعلى نخلة على مستوى المنطقة الصناعية الحرة بمدينة طنجة.

وحسب إفادة شهود عيان، فقد اتصل مواطنون عاينوا القطة وهي عالقة بأعلى النخلة بالوقاية المدنية التي تجاوبت مع النّداء، فحرّكت عناصرها مستعينة بشاحنة صوب موقع الحدث.

وفي إطار عملية الإنقاذ، ارتقى أحدُ عناصر الوقاية المدنية النخلة مستعينًا بسلم، قبل أن يتمكن من انتشال القطّة بنجاح من مكانها وإنزالها بسلام حيث ترك التدخل انطباعًا حسنا لدى الحاضرين الذين تابعوا تفاصيل العملية في موقع الحدث.