الوقاية المدنية تنقذ قطة عالقة بالمنطقة الصناعية الحرة بطنجة ( صور)

2024-04-02 / 15:29
2

هبة بريس – مكتب طنجة

في التفاتة نبيلة، تمكّنت عناصر الوقاية المدنية، الثلاثاء، من إنقاذ قطّة علقت بأعلى نخلة على مستوى المنطقة الصناعية الحرة بمدينة طنجة.

وحسب إفادة شهود عيان، فقد اتصل مواطنون عاينوا القطة وهي عالقة بأعلى النخلة بالوقاية المدنية التي تجاوبت مع النّداء، فحرّكت عناصرها مستعينة بشاحنة صوب موقع الحدث.

وفي إطار عملية الإنقاذ، ارتقى أحدُ عناصر الوقاية المدنية النخلة مستعينًا بسلم، قبل أن يتمكن من انتشال القطّة بنجاح من مكانها وإنزالها بسلام حيث ترك التدخل انطباعًا حسنا لدى الحاضرين الذين تابعوا تفاصيل العملية في موقع الحدث.

2024-04-02 / 15:29
2

مقالات ذات صلة

المجلس العلمي الأعلى يحدد قيمة زكاة الفطر في 20…

2024-04-02 / 14:27

بأكادير والرباط.. إيقاف 5 أشخاص وحجز أزيد من 4آلاف…

2024-04-02 / 13:34

محكمة البيضاء تقرر تأجيل النظر في ملف “مكالمة السرقة…

2024-04-02 / 13:21

المخزون المائي بسدود جهة الشمال يتجاوز مليار متر مكعب

2024-04-02 / 13:08

تبديد أموال عمومية ..الحبس النافذ لرئيس جماعة ومقاول بسوس

2024-04-02 / 12:35

في أولى جلسات محاكمته.. مومو يمثل أمام ابتدائية البيضاء

2024-04-02 / 12:13

مؤسسة الملتقى وشركاؤها يحتفون بدور التراث الثقافي في تعزيز…

2024-04-02 / 11:30

مصاريف رمضان والعيد على الأبواب..”فِين هْرُوبك يا مسكين”

2024-04-02 / 09:29

طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وأجواء مستقرة بعموم المناطق

2024-04-02 / 09:08

تنسيق امني يضع احد المروجين الكبار ل ” كوكايين…

2024-04-01 / 23:46

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى