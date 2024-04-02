حالة غرق أم انتـ..ـحار؟ .. جـــ..ـثة فتاة تستنفر أمن مرتيل

هبة بريس – مكتب طنجة

استنفرت جثة فتاة شابة في مقتبل العمر ، عثر عليها بشاطئ مدينة مرتيل بتراب عمالة المضيق الفنيدق أمس الاثنين، السلطات الأمنية التي هرعت الى عين المكان لمعاينة الجثة.

وقالت مصادر محلية إن الأمر يتعلق بجثة فتاة عثر عليها بشاطئ مرتيل ترتدي سروال “جينز” فيما جزئها العلوي غير مغطى ، كما أن الجثة لاتبدو عليها آثار عنف أو علامات أخرى مايرجح فرضية غرق الفتاة أو اقدامها على الانتحار .

وانتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مكان الواقعة لجمع المعلومات التي تفيد التحقيق كما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات لإجراء تشريح الطب الشرعي عليها، بتعليمات من النيابة العامة المختصة