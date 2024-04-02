مبيعات السيارات تنخفض بنسبة 3,09 % خلال مارس المنصرم

أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمملكة بلغ 35.680 وحدة خلال شهر مارس 2024، بتراجع نسبته 3,09 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.

وأوضح المصدر ذاته أنه حسب الصنف، أظهر عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص انخفاضا بنسبة 5,97 في المائة بتسجيل 31.741 وحدة، بينما ارتفع العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة إلى 3.939 وحدة (زائد 28,77 في المائة).

وهيمنت علامة (داسيا) على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق بلغت 28,43 في المائة، أي ما يعادل 9.024 وحدة بيعت متم شهر مارس 2024، متبوعة بعلامة “رونو” (4.756 وحدة)، أي 14.98 في المائة من حصة السوق، ثم علامة “هيونداي” التي باعت 2.658 وحدة، بنسبة 8.37 في المائة من حصة السوق، و”أوبل” التي باعت 1788 وحدة بنسبة 5.63 من حصة السوق.

وأوردت الجمعية، أنه بخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، رفعت علامة “رونو” مبيعاتها بنسبة 84,62 في المائة إلى 1.104 وحدة (أي 28,03 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “فورد” التي رفعت مبيعاتها بنسبة 211,9 في المائة، إلى 524 سيارة (13,3 في المائة من حصة السوق).

وعلى مستوى مبيعات السيارات الفاخرة، باعت “أودي” 1120 وحدة عند متم مارس الماضي، أي بحصة سوق بلغت 3,53 في المائة، متقدمة على “BMW” (854 سيارة و2,69 في المائة من حصة السوق) ومرسديس (762 وحدة وحصة سوق قدرها 2,4 في المائة).