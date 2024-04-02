المجلس العلمي الأعلى يحدد قيمة زكاة الفطر في 20 درهما

2024-04-02 / 14:27
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حدد المجلس العلمي الأعلى، اليوم الثلاثاء، قيمة زكاة الفطر لعام 1445 هجرية.

وذكر المجلس في بلاغ له، أنه “تم تحديد قيمة زكاة الفطر فى مبلغ عشرين درهما “20 درهما ومن أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى: “‘فمن تطوع خيرا فهو خير له”.

وأوضح المجلس، أن “الأصل في الزكاة أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، بقدر صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كبلوغرامين ونصف تقرييا (2.5 كيلوغرام) من حبوب الزرع أو من الدقيق”، مشيرا الى أنه يستحب إخراجها (الزكاة) بعد صلاة الفجر وقبل الغدو إلى صلاة العيد، على أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، كما يجوز إخراج قيمتها نقودا لمن يريد ذلك”.

2024-04-02 / 14:27
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