بأكادير والرباط.. إيقاف 5 أشخاص وحجز أزيد من 4آلاف قرص مخدر

مواصلة للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الشرطة بكل من أكادير والرباط في عمليتين منفصلتين، جرى تنفيذهما مساء أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء فاتح وثاني أبريل الجاري، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 34 و40 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وهما في حالة تلبس بحيازة وتهريب 2700 قرص مخدر من نوع “ريفوتريل”، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج الأقراص المهلوسة.

أما العملية الثانية التي باشرتها عناصر الشرطة بمدينة الرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتهم على 1325 قرص مخدر من نوع “ريفوتريل وإكستازي”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.