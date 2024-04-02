محكمة البيضاء تقرر تأجيل النظر في ملف “مكالمة السرقة المفبركة”

2024-04-02 / 13:21
2

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، يومه الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف “مكالمة السرقة المفبركة”.

وقضت المحكمة بتأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو” في حالة سراح، وشخصين آخرين في حالة اعتقال الى يوم الخميس 4 أبريل.

هذا ويتابع مومو بتهم المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها، كما يتابع شخصين آخرين بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.

2024-04-02 / 13:21
2

مقالات ذات صلة

انهيار جزئي يقطع الطريق الجهوية 509 بالحسيمة ( صور)

2024-04-02 / 18:16

تسجيل طلبات استيراد الأغنام إلى غاية 5 أبريل الجاري

2024-04-02 / 18:06
الحكومة تسارع الخطى لتنزيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

توقف الدعم الاجتماعي لبعض الأسر يصل البرلمان

2024-04-02 / 17:11

وزارة بنموسى تدعو إلى التصدي للعنف المدرسي بالمساطر القانونية

2024-04-02 / 16:29

الوقاية المدنية تنقذ قطة عالقة بالمنطقة الصناعية الحرة بطنجة…

2024-04-02 / 15:29

المجلس العلمي الأعلى يحدد قيمة زكاة الفطر في 20…

2024-04-02 / 14:27

بأكادير والرباط.. إيقاف 5 أشخاص وحجز أزيد من 4آلاف…

2024-04-02 / 13:34

المخزون المائي بسدود جهة الشمال يتجاوز مليار متر مكعب

2024-04-02 / 13:08

تبديد أموال عمومية ..الحبس النافذ لرئيس جماعة ومقاول بسوس

2024-04-02 / 12:35

في أولى جلسات محاكمته.. مومو يمثل أمام ابتدائية البيضاء

2024-04-02 / 12:13

‫2 تعليقات

  1. هاد مومو تافه وبقا كيدور حتا ضبر عليها تافه وبرامجو تافهين وهاصو يتعاقب على هادشي الي دار

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى