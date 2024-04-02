في أولى جلسات محاكمته.. مومو يمثل أمام ابتدائية البيضاء

2024-04-02 / 12:13
4

يمثل الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو”، صباح يومه الثلاثاء، أمام المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة الدار البيضاء.

ويحضر “مومو” يومه الثلاثاء، الى المحكمة، في أولى جلساته محاكمته، بعد متابعته في حالة سراح على خلفية قضية “مكالمة السرقة المفبركة”.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة مومو في حالة سراح بعد دفعه لغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهم المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.

كما توبع شخصين آخرين في حالة اعتقال، بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.

2024-04-02 / 12:13
4

مقالات ذات صلة

المخزون المائي بسدود جهة الشمال يتجاوز مليار متر مكعب

2024-04-02 / 13:08

تبديد أموال عمومية ..الحبس النافذ لرئيس جماعة ومقاول بسوس

2024-04-02 / 12:35

مؤسسة الملتقى وشركاؤها يحتفون بدور التراث الثقافي في تعزيز…

2024-04-02 / 11:30

مصاريف رمضان والعيد على الأبواب..”فِين هْرُوبك يا مسكين”

2024-04-02 / 09:29

طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وأجواء مستقرة بعموم المناطق

2024-04-02 / 09:08

تنسيق امني يضع احد المروجين الكبار ل ” كوكايين…

2024-04-01 / 23:46

مسيرة تصعيدية.. طلبة الطب والصيدلة يخرجون للشارع

2024-04-01 / 23:33

استفزاز أم ممارسة عادية ..سائح أجنبي يصور رجال الدرك…

2024-04-01 / 23:08

قرصنة المكالمات تجر عشرينيا للاعتقال بمراكش

2024-04-01 / 21:54

تأجيل محاكمة ستة متهمين في ملف سرقة تحف ثمينة…

2024-04-01 / 17:45

‫4 تعليقات

  3. الله المستعان االا كان مظلوم الله ينصرو الى كان ظالم القانون ياخذ مجراه ليكون عبرة لمن لايعتبر

    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى