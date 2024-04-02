في أولى جلسات محاكمته.. مومو يمثل أمام ابتدائية البيضاء

يمثل الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو”، صباح يومه الثلاثاء، أمام المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة الدار البيضاء.

ويحضر “مومو” يومه الثلاثاء، الى المحكمة، في أولى جلساته محاكمته، بعد متابعته في حالة سراح على خلفية قضية “مكالمة السرقة المفبركة”.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة مومو في حالة سراح بعد دفعه لغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهم المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.

كما توبع شخصين آخرين في حالة اعتقال، بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.