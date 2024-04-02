بيدرو سانشيز: سنعترف بالدولة الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث للصحفيين خلال جولة في الشرق الأوسط إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو، وفقا لوكالة “رويترز”.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية وصحيفتا الباييس ولابانجوارديا عن سانتشيث التعليقات غير الرسمية التي أدلى بها للصحفيين المرافقين له في رحلته في وقت متأخر من أمس الاثنين في العاصمة الأردنية عمّان، في اليوم الأول من جولة تشمل زيارة الأردن وقطر والسعودية.

ووفقا للتقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسبانية، قال سانتشيث إنه يتوقع أن تتكشف أحداث في الصراع قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في أوائل يونيو، وسلط الضوء على مناقشات جارية في الأمم المتحدة.

وأضاف أنه يتوقع أن تعترف إسبانيا بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو المقبل، مضيفا أنه يعتقد أنه سيكون هناك قريبا “كتلة محركة” داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الدول الأعضاء إلى تبني نفس الموقف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.