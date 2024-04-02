هل انفصلت الفنانة صفاء حبيركو عن زوجها؟

2024-04-02 / 10:35
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تداولت عدد من الصفحات والحسابات الخاصة بأخبار الفنانين بموقع “انستغرام”، خبر انفصال الفنانة وعارضة الأزياء صفاء حبيركو عن زوجها.

وذكرت ذات المصادر، أن زوج حبيركو لم يظهر معها في “الستوريات” والفيديوهات التي تنشرها خلال الفترة الأخيرة بحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما غاب عن الصور التي جمعتها بأبنائهما بمناسبة الشهر الفضيل.

هذا ولم يعلق الثنائي الى حدود الساعة عن الخبر المتداول بالتأكيد أو النفي، ما زاد من شكوك المتابعين.

2024-04-02 / 10:35
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