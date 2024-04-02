على مساحة 33 هكتار.. تشييد أكبر منتزه بقلب البيضاء و امهيدية يركز على المساحات الخضراء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد هدم آخر براريك “كاريان سنطرال” بقلب الدار البيضاء، ارتفعت شهية السماسرة و المنعشين العقاريين الذين كانوا يتربصون بالقطع الأرضية المعنية قبل أن يفاجئهم الوالي امهيدية.

امهيدية قطع الطريق على كل المتربصين، حيث قرر تخصيص أرض “كاريان سنطرال” إلى منتزه أخضر يضم حدائق و فضاءات ترفيهية و ألعاب أطفال، سيكون الأكبر من نوعه بالعاصمة الاقتصادية.

و اصدر امهيدية تعليماته لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة للشروع في إعداد الدراسات الأولية و التصاميم المناسبة لتشييد منتزه أخضر يكون متنفسا حقيقيا لساكنة عين السبع و الحي المحمدي و باقي المناطق المجاورة.

و سيكون متنزه “كاريان سنطرال” على مساحة تتجاوز 33 هكتار، و سيضم كافة المرافق التي تسمح للبيضاويين بقضاء يومهم مع أطفالهم داخل المتنزه و الذي سيعيد الحياة للمنطقة التي تفتقد للفضاءات الخضراء الترفيهية.

و حسب معطيات خاصة، فقد وجه الوالي امهيدية كذلك تعليماته الصارمة لجميع عمال و منتخبي الدار البيضاء بضرورة الاهتمام بالمساحات الخضراء و الحرص على تهيئة و تشييد الحدائق في الأماكن المتوفرة و المتاحة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن امهيدية عرف لما كان واليا سواءا في الرباط أو طنجة باهتمامه بالمساحات الخضراء حيث تحول المدينتين السالفتي الذكر لمدن خضراء بفعل تحويل مساحات كبيرة منها لحدائق و متنزهات و متنفسات للساكنة.