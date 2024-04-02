سحر الصديقي: “أنا ضد التعدد وأعتبره إهانة للمرأة”

هبة بريس – خولة الوادي

أكدت الفنانة سحر الصديقي، على رفضها لفكرة التعدد، معتبرة أنه إهانة للمرأة.

وقالت الصديقي خلال حلولها ضيفة على برنامج “رشيد شو”: “أنا كنعتبر التعدد إهانة للمرأة مكينش شي امرأة غتقبل تجيب عليها واحدة أخرى، تجي تبني سعادتها على تعاسة واحدة أخرى”.

وأضافت الصديقي قائلة : “إيلا مكانش الراجل مرتاح مع شي مرا يفضي معاها وميجيبش عليها وحدة أخرى”.