سحر الصديقي: “أنا ضد التعدد وأعتبره إهانة للمرأة”
هبة بريس – خولة الوادي
أكدت الفنانة سحر الصديقي، على رفضها لفكرة التعدد، معتبرة أنه إهانة للمرأة.
وقالت الصديقي خلال حلولها ضيفة على برنامج “رشيد شو”: “أنا كنعتبر التعدد إهانة للمرأة مكينش شي امرأة غتقبل تجيب عليها واحدة أخرى، تجي تبني سعادتها على تعاسة واحدة أخرى”.
وأضافت الصديقي قائلة : “إيلا مكانش الراجل مرتاح مع شي مرا يفضي معاها وميجيبش عليها وحدة أخرى”.
7 تعليقات
اضن ان مسارك المادي درتيه بفلوس العدة و النفقة والمتعة من تعدد الطلاقات …مكاين بو لكن …لبلان باين انتهى الكلام
والاسلام لبس ضد التعد امراط العايذي
التعدد شرع الله وليس وضعيا وله شروط منها القدرة والعدل
تلك شريعة الرحمان وليس لها في الأمر شيء.
الدين ديالنا اسمه الاسلام مكاينش انا مع هذه لانها اعجبتني و ضد الاخرى لانها لم ترق لي التعدد مذكور في القرآن للتذكير فقط
من انت حتى تكوني ضد شرع الله
الرأي بث من خلال برنامج موجه لشريحة واسعة من المشاهدين و ليس عبر تدوينة أو غيرها حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من يريد تدمير الأسرة و المجتمع فليس اعتباطا أن يوجه سؤال من هذا القبيل صدفة و لاغرابة أن ما يسمى إعلام عمومي تتحكم فيه اجندات في الغالب تكون موجهة للرأي العام حسب هواها