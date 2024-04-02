سحر الصديقي: “أنا ضد التعدد وأعتبره إهانة للمرأة”

2024-04-02 / 09:48
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هبة بريس – خولة الوادي

أكدت الفنانة سحر الصديقي، على رفضها لفكرة التعدد، معتبرة أنه إهانة للمرأة.

وقالت الصديقي خلال حلولها ضيفة على برنامج “رشيد شو”: “أنا كنعتبر التعدد إهانة للمرأة مكينش شي امرأة غتقبل تجيب عليها واحدة أخرى، تجي تبني سعادتها على تعاسة واحدة أخرى”.

وأضافت الصديقي قائلة : “إيلا مكانش الراجل مرتاح مع شي مرا يفضي معاها وميجيبش عليها وحدة أخرى”.

2024-04-02 / 09:48
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‫7 تعليقات

  1. اضن ان مسارك المادي درتيه بفلوس العدة و النفقة والمتعة من تعدد الطلاقات …مكاين بو لكن …لبلان باين انتهى الكلام

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  5. الدين ديالنا اسمه الاسلام مكاينش انا مع هذه لانها اعجبتني و ضد الاخرى لانها لم ترق لي التعدد مذكور في القرآن للتذكير فقط

    1
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  7. الرأي بث من خلال برنامج موجه لشريحة واسعة من المشاهدين و ليس عبر تدوينة أو غيرها حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من يريد تدمير الأسرة و المجتمع فليس اعتباطا أن يوجه سؤال من هذا القبيل صدفة و لاغرابة أن ما يسمى إعلام عمومي تتحكم فيه اجندات في الغالب تكون موجهة للرأي العام حسب هواها

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