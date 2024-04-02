طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وأجواء مستقرة بعموم المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويرتقب أيضا أن يكون الطقس باردا نسبيا بالهضاب العليا الشرقية والمناطق المجاورة للأطلس والريف، وذلك خلال الصباح والليل. كما ستكون الأجواء حارة نسبيا بداخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب-الشرقي، مع سماء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وسيلاحظ تسجيل هبات رياح منتظمة نوعا ما فوق السواحل الوسطى والجنوبية، مع تناثر غبار بالمناطق الجنوبية للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و14 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 17 و20 درجة بأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 05 و10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة، أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطانطان وجنوب بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.