تنسيق امني يضع احد المروجين الكبار ل ” كوكايين ” رهن الاعتقال بالعطاوية

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالعطاوية، بدعم من مصالح الشرطة القضائية بقلعة السراغنة، وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا بقلعة السراغنة ، اليوم الاثنين 2 أبريل ، من إحباط محاولة تهريب كمية من الكوكايين.

و جاء ايقاف المعني بالامر على مستوى منطقة تساوت، بعد كمين محكم للمصالح الامنية، مكن من ايقافه على متن سيارة خفيفة، مملوكة لاحدى وكالات كراء السيارات، وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين.

وقد تم وضع المعني بالامر رهن تدابير الحراسة النظرية من اجل تعميق البحث ، الى حين موعد عرضه على النيابة العامة، ومتابعته بالمنسوب اليه.