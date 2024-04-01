استفزاز أم ممارسة عادية ..سائح أجنبي يصور رجال الدرك الملكي في نقاط مراقبة مختلفة بالمملكة

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، قيام شخص أجنبي رفقة سيدة يرجح أنها زوجته على متن سيارة نفعية ، بتصوير رجال الدرك الملكي في عدد من نقاط المراقبة بمناطق مختلفة من المملكة .

وبحسب المقاطع التي وثقها السائح الأجنبي ، فقد حاول في عدد من المشاهد استفزاز رجال الدرك الملكي لتوثيق ردة فعلهم من خلال كاميرا تصوير يحملها معه، علما أن القانون المغربي يمنع تصوير عناصر الدرك الملكي وغيرهم من أفراد القوات العمومية أثناء تأديتهم لعملهم دون الحصول على إذن مسبق .

ويعمد السائح الأجنبي بحسب المقاطع المصورة إلى ارتكاب مخالفات قصد توقيفه من طرف رجال الدرك الملكي ومن ثمة استغلال الفرصة قصد توثيق ردة فعل عناصر الدرك سيما تلك الرافضة لمبدأ تصوير تحرير المخالفات.

وينتظر أن تتفاعل قيادة الدرك الملكي مع المقاطع المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق للكشف عن تاريخ ومكان تسجيلها وجنسية السائح الأجنبي والغاية من وراء توثيقه لتلك المشاهد المسيئة لجهاز الدرك .