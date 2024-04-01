استفزاز أم ممارسة عادية ..سائح أجنبي يصور رجال الدرك الملكي في نقاط مراقبة مختلفة بالمملكة
أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، قيام شخص أجنبي رفقة سيدة يرجح أنها زوجته على متن سيارة نفعية ، بتصوير رجال الدرك الملكي في عدد من نقاط المراقبة بمناطق مختلفة من المملكة .
وبحسب المقاطع التي وثقها السائح الأجنبي ، فقد حاول في عدد من المشاهد استفزاز رجال الدرك الملكي لتوثيق ردة فعلهم من خلال كاميرا تصوير يحملها معه، علما أن القانون المغربي يمنع تصوير عناصر الدرك الملكي وغيرهم من أفراد القوات العمومية أثناء تأديتهم لعملهم دون الحصول على إذن مسبق .
ويعمد السائح الأجنبي بحسب المقاطع المصورة إلى ارتكاب مخالفات قصد توقيفه من طرف رجال الدرك الملكي ومن ثمة استغلال الفرصة قصد توثيق ردة فعل عناصر الدرك سيما تلك الرافضة لمبدأ تصوير تحرير المخالفات.
وينتظر أن تتفاعل قيادة الدرك الملكي مع المقاطع المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق للكشف عن تاريخ ومكان تسجيلها وجنسية السائح الأجنبي والغاية من وراء توثيقه لتلك المشاهد المسيئة لجهاز الدرك .
11 تعليقات
تشبيب الدرك الملكي فاشل .كثير من عناصره مرتشون .سلوكهم لا يختلف كثيرا عن قطاع الطرق.سوء استعمال السلطة و ابتزاز و ارتشاء .و المثال المعبر الطريق بين جرف الملحة و وزان.
مثل تلك السياح الأجانب الذين يصورون الدرك ام غير الدرك الملكي او كل ماهو علاقة بأمن الدولة. الحيطة والحذر منهم.هناك سياح يئتون للسياحة. والبعض فيهم ياتى التجسس. لاسيما من أوربا. كمواطن مغربي ليس لدي الحق في تصوير اي رجل أمن. من يكون هذا السائح الأجنبي ليصور كما يحلوا له. ؟؟!!
بكل صراحة وموضوعية جهاز الدرك لدينا ولا اعمم ففي كل قاعدة استثناء جهاز فاسد ومرتشي ويستجدون الرشوة رغما عن المواطن. اليوم حصل معي موقف في طريق الصويرة مع درك سيد الزوين حيث كنت رفقة زوجتي واشهد الله اننا كنا نضع حزام السلامة فادعى احدهم ظلما وعدوانا ان الزوجة لم تكن تضع الحزام الى ان راته وهذا كذب وبهثان ولما رفضت دفع الرشوة حرر لي مخالفة ب 300 درهم احسبها له عند الله قطعة من نار تحرق بها جبينه والحثالات الذين كانوا رفقته. والقصص كثيرة عن فساد هذا الجهاز بالمغرب مع الاسف
يجب معاقبته بأشد العقوبة
فضح الواقع الذي نعيشه جميعا بالطرقات المغربية ، رشوة في رشوة في رشوة ، شيء كل المغاربة يعرفونه وايس بجديد
فقط الاجنبي كام بالاشهار ،لتصبح شوهة عالمية ، لعل وعسى ترباو، وخا حنا عارفين كاين فوصط منكم ولاد ناس ،ولاكن بنسبة 0,1%
الدرك الملكي أفسد مهنة في العالم.
يجب أن يعلم القائد الجهوي للدرك الملكي ببني ملال أن عناصر المراقبة بسد واد لعبيد يصطادون مستعملي الطريق بحيلة غير قانونية ، بجلوس دركي بعيدا عن وحدة المراقبة بثمانية أو تسعة كيلومترات مختبءا تحت شجرة لالتقاط سرعة سير المركبات، وبعد اتصاله بهاتفه المحمول مع زملائه ، يتم إيقاف السيارة بملتقى الطريق بني ملال أزيلال وهناك تبدأ القصة . يخبرون السائق المغلوب على أمره أن السرعة التي كانت تسير بها مركبته تم التقاطها من طرف جهاز الردار ، ولا يخبرونه أن هناك دركي مختبىء تحت شجرة بكيفية ماكرة يمنعها القانون (كمل من رأسك). وعليه ومن هدا المنبر نخبر القائد الجهوي للدرك الملكي المسؤول الثاني على الجهاز أن يجعل حدا لبطش عناصره لأن القانون واضح وضوح القمر 🌙 يمنع تطبيقه يكيفية مشبوهة وممنوعة ومنحطة. يجب على الدركي أن يكون ضاهرا وليس مختبءا تحت شجرة جالسا على حجرة يتبادل أطراف الحديث مع مالك ورشة للميكانيك في انتظار مرور الضحايا لافشاءهم لزملاءه.
تحية تقدير وعرفان لعناصر الدرك الملكي على ما يقومون به من أعمال جليلة في خدمة الامن والنظام على امتداد ترابنا الوطني .
اذا كنت تقوم بواجبك على أكمل وجه و بكل مسؤولية فلماذا تخشى التصوير ايها الدركي.
اللهم اذا كنت مرتشي و فاسد.
نعلم جميعا أن تصوير الدرك ممنوع لأنهم مرتشون.
الطريقة التي تكلم بها مع السائح تظهر لك كيف كان لو كان مغربي في مكانه لوصعوا المينوط في يده وبدؤوا في اعطائه اللكمات في جسده ويكتبون محضر انه تهجم عليه وسلم الى اخره.