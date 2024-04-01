“الاستثمارات الأجنبية” المباشرة تتدفق على المغرب خلال فبراير الماضي

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، بـ”التحرّك فورا” لمنع بث قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل وذلك بعيد تصويت الكنيست على قانون يسمح له بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بالأمن في إسرائيل.

وبعيد مصادقة البرلمان على النص قال نتنياهو في منشور على منصة إكس إن “قناة الجزيرة الإرهابية لن تبث بعد الآن من إسرائيل. أعتزم التحرّك بما يتوافق مع القانون الجديد لوقف أنشطة هذه القناة”.

يمنح هذا القانون الذي أقرّ بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا الى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.

وسبق أن تعهّد نتنياهو اتّخاذ بـ”إجراء فوري” لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل فور إقرار النص.

واتّهم نتنياهو قناة الجزيرة بأنها “جهاز دعاية لحماس” وبأنها “شاركت بشكل نشط في مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وقال بنيامين في حق قناة الجزيرة : ” هم عملاء إرهابيون” مرتبطون بحماس وحركة الجهاد الإسلامي في غزة. وقُدّم هذا القانون كجزء من النصوص التي جرى التصويت عليها وفق إجراء معجل في خضم الحرب على حماس في قطاع غزة.

النص الذي يسمح للسلطات بحظر وسائل إعلام أجنبية تشكل خطرا على الأمن القومي كان قد تخطى أولى عقباته البرلمانية الشهر الماضي.

وقال حزب الليكود بزعامة نتنياهو إن الأخير دعا إلى “الحرص على المصادقة على القانون الذي يتيح إغلاق الجزيرة هذا المساء”، في الكنيست.

وجُرح مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح في ضربة إسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر، استشهد فيها مصور الشبكة سامر أبو دقة.