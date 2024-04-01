[01/04, 20:11] Abdellah: تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 17 مليار درهم خلال شهر [01/04, 20:31] Abdellah: اعتقال متهم بالنصب في إطار “التسويق الهرمي”

أطاحت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية بوسكورة، التابعة للقيادة الجهوية للبيضاء، بأخطر نصاب باسم مشروع التسويق الهرمي،

وشكل الموقوف موضوع عدة شكايات لدى المصالح الأمنية، من شرطة ودرك بمجموعة من المدن، في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، إذ اختفى عن الأنظار بمجرد تنفيذه عدة عمليات نصب، كان ضحيتها العشرات من الأشخاص من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، والذين يتوزعون على عدد من المدن، من بينها مراكش وأكادير وطنجة والرباط والبيضاء.

وأضافت الصباح التي اوردت التفاصيل، أن إيقاف المشتبه فيه الذي يعد من أكبر أباطرة التسويق الهرمي بالمملكة، تم نتيجة تحريات دقيقة، توجت بنصب كمين محكم أشرف عليه رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة، وهو ما سهل محاصرة المبحوث عنه وتفادي فراره

وأوردت، أن الموقوف قرر تحقيق الاغتناء السريع بواسطة النصب والاحتيال، إذ لجأ إلى استدراج الضحايا بإيهامهم أنه يملك شركة تجارية لتسويق السلع الإلكترونية، ووعدهم بجني أرباح خيالية، مقابل الانخراط بجزء من أموالهم في شركته الوهمية المتخصصة في التسويق الهرمي للمنتوجات والبضائع، على أساس الحصول على أرباح مهمة، كل حسب مساهمته المالية، التي تم تحديدها ابتداء من 5000 درهم فما فوق، حسب إمكانية الشخص