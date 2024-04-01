صحيفة تفجر مفاجأة بشأن مصدر كفالة ألفيش

2024-04-01 / 19:54
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كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصدر أموال الكفالة التي دفعها إلى إطلاق سراح البرازيلي داني ألفيش.

ولم يتمكن ألفيش من دفع الكفالة الأسبوع الماضي، بسبب تجميد ثروته، ولكن تم إرسال قيمتها (مليون يورو) إلى محكمة برشلونة، لإطلاق سراحه.

وكانت العديد من الأنباء تواترت سابقا بشأن من دفع الغرامة، حيث تردد أن مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الهلال السعودي، هو من دفعها، لكن تم نفي الأمر لاحقا.

وتردد أيضا أن من دفع الكفالة هو الهولندي ممفيس ديباي، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو”، قالت إن مجلة برازيلية شهيرة هي التي دفعت قيمة الكفالة، مقابل إجراء مقابلة حصرية معها.

2024-04-01 / 19:54
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