اسرائيل تقرر منع قناة “الجزيرة” وإغلاق مكاتبها

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين “التحرك فورا” لمنع بث قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل وذلك بعيد تصويت الكنيست على قانون يسمح له بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل.

وبعيد مصادقة البرلمان على النص قال نتانياهو في منشور على منصة إكس إن “قناة الجزيرة الإرهابية لن تبث بعد الآن من إسرائيل. أعتزم التحر ك بما يتوافق مع القانون الجديد لوقف أنشطة هذه القناة”.

ويمنح هذا القانون الذي أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا الى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.

وسبق أن تعهد نتانياهو اتخاذ “إجراء فوري” لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل فور إقرار النص.

واتهم نتانياهو قناة الجزيرة بأنها “جهاز دعاية لحماس” وبأنها “شاركت بشكل نشط في مجزرة السابع من أكتوبر”. وتنفي القناة بشدة صحة ماتت همها به إسرائيل وتتهم بدورها الدولة العبرية باستهداف ممنهج لموظفيها في قطاع غزة. واعتبر البيت الابيض الاثنين أن احتمال قيام اسرائيل بحظر بث القناة أمر “يثير القلق”.