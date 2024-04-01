وفاة لاعب ليبي بسبب بلع لسانه في أثناء النوم

2024-04-01 / 16:49
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أعلن نادي السواعد الليبي لكرة القدم، وفاة لاعبه الشاب، يوسف محمد الهمالي، عن عمر يناهز 22 عاما، بسبب بلع لسانه في أثناء النوم.

وحسب وكالة الأنباء الليبية، فإن الهمالي تعرض لحادثة بلع لسانه في أثناء نومه، مما أدى إلى انقطاع الأوكسجين عن الدماغ، ودخوله في غيبوبة تامة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى إثر هذه الفاجعة، قرر فريق السواعد الليبي إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بالنادي لمدة ثلاثة أيام، حدادا على الفقيد.

وكان الهمالي، ضمن قائمة المنتخب الليبي الأولمبي، التي شاركت في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، التي نظمتها المملكة المغربية.

2024-04-01 / 16:49
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