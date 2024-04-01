الملك يترأس الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يومه الاثنين 21 رمضان الأبرك 1445هـ موافق فاتح أبريل 2024م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته السيد عثمان كان، أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة مساء.