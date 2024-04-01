بسبب “التشهير” و”إشاعات أسباب خلافه مع الجم”.. البخاري يهدد باللجوء الى القضاء

2024-04-01 / 13:28
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هدد الممثل طارق البخاري، باللجوء الى القضاء بسبب ترويج اشاعات تتعلق بأسباب خلافه مع الفنان محمد الجم.

وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “انستغرام”، قال البخاري: “لطالما حاولت أن أنأى بنفسي عن صغائر الأمور وترهات البشر، ممن يعشش البؤس في أرواحهم. فما بالك إذا كان قدري تقاسم الهواء نفسه مع شرذمة ممن يحسبون أنفسهم على الفنانين والمؤثرين”.

وأضاف “إنه التسول الالكتروني الذي وجد لنفسه مساحة في فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يهون على البعض الطعن في شرف الآخرين، بلا دليل أو برهان، في سبيل تحصيل دريهمات الأدسنس”

لكن، يسترسل البخاري، يبدو أن التجاهل لم يعد كافيا، بما أن عدد المتهافتين على أعراض الناس قد ازداد، مما منحهم جرأة أكبر للافتراء على الآخرين زورا وبهتانا. هنا والآن فقط، سيكون القضاء الفيصل بيننا، حتى يدرك هؤلاء عاقبة القذف والتشهير وإشاعة الأخبار الزائفة على صفحات المواقع.

2024-04-01 / 13:28
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‫9 تعليقات

  1. يجب علا الطرفين ان ينعلو الشيطان الرجيم ولايتركون مجالا للاخرين في التدخل في مابينهم

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  6. هل يعقل لحد الان لم يقبل احد من زملائهم ان يتدخلو بخيط ابيض فيما بينهم اللهم اثلح بينهم

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