سرقة وكالة لتحويل الأموال يجر 3 أشخاص للاعتقال بالعيون

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 34 سنة، إثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، و ذلك للإشتباه في تورطهم في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الأمن بمدينة المرسى القريبة من العيون، قد بارت، إجراءات معاينة سرقة مقرونة بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض، طالت مبلغا ماليا من داخل وكالة لتحويل الأموال بالمدينة نفسها، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية و الميدانية من تشخيص هوية المشتبه فيهم بشكل كامل.

وقد مكنت عمليات أمنية جرى تنفيذها من توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدخل مدينة العيون، ساعات قليلة بعد ارتكاب هذه الافعال الإجرامية، و هما على متن سيارة خفيفة استعملت في تنفيذ هذه السرقة، فضلا عن حيازتهما لجزء من المبلغ المتحصل منها، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث مساء نفس اليوم بمدينة العيون، و بحوزته مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الجريمة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، و ذلك لكشف جميع ظروف ملابسات و خلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.