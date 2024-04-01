بلغت 111ملم.. العرائش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– العرائش : 111 ملم

– تطوان : 94 ملم

-طنجة : 75 ملم – شفشاون : 48 ملم

– القنيطرة : 32 ملم

– سلا : 22 ملم

– الرباط : 20 ملم

– الصويرة : 19 ملم

– الدار البيضاء : 17 ملم

– آسفي والنواصر وإفران : 16 ملم

– المحمدية ومكناس وفاس : 15 ملم

– الجديدة : 14 ملم

– سيدي سليمان : 13 ملم

– بنسليمان : 12 ملم

– تيط مليل وسطات : 11 ملم

– الحسيمة : 10 ملم

– إنزكان : 8 ملم

– تازة وخريبكة : 7 ملم

– تارودانت : 5 ملم – الناظور : 3 ملم – تاوريرت وبنجرير : 2 ملم – وجدة والداخلة وأكادير والصويرة-الميناء وسيدي إفني : أقل من ملم