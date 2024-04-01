بلغت 111ملم.. العرائش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-04-01 / 12:54
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في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– العرائش : 111 ملم

– تطوان : 94 ملم

-طنجة : 75 ملم – شفشاون : 48 ملم

– القنيطرة : 32 ملم

– سلا : 22 ملم

– الرباط : 20 ملم

– الصويرة : 19 ملم

– الدار البيضاء : 17 ملم

– آسفي والنواصر وإفران : 16 ملم

– المحمدية ومكناس وفاس : 15 ملم

– الجديدة : 14 ملم

– سيدي سليمان : 13 ملم

– بنسليمان : 12 ملم

– تيط مليل وسطات : 11 ملم

– الحسيمة : 10 ملم

– إنزكان : 8 ملم

– تازة وخريبكة : 7 ملم

– تارودانت : 5 ملم – الناظور : 3 ملم – تاوريرت وبنجرير : 2 ملم – وجدة والداخلة وأكادير والصويرة-الميناء وسيدي إفني : أقل من ملم

2024-04-01 / 12:54
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‫12 تعليقات

  4. اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض

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  6. استغفرالله واتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه آللهم لك الحمد والشكر على نعمة الأمطار المباركة التي عمت المملكة.

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  7. هذه الأمطار أدخلت الفرحة على قلوب المواطنين بصفة عامة وعلى الفلاح البسيط بصفة خاصة اللهم لك الحمد والشكر.

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  8. الحمدلله على نعمه التي لا تعد ولاتحصى اللهم المزيد من رحمتك وسعت كل شيء وهو الذي يقول كن فيكون .

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  9. هذه الأمطار أحيت الأرض بعد موتها والله المستعان وعلى كل شيء قدير حيث قال تعالى ( وجعلنا من الماء كل شيء حي)

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  10. استغفروا ربكم والرجوع إليه اللهم اسقنا الغيث نافعا ورزقنا بركة ورزقا صالحا عاجلا غير آجل اللهم انك سميع قريب مجيب الدعوات يارب 🤲

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  11. الحمدلله هذا الشهر المبارك كان شهر رمضان المبارك عم بالخير والبركة علينا بنزول الأمطار التي عمت على صعيد المملكة المغربية حيث عانينا من الجفاف الشديد منذ سنوات طويلة..

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  12. يجب بناء السدود في تلك المناطق التي كثرت فيها الأمطار حتى لا يذهب ماء الأمطار هباءاً منثوراً .

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