الفنانة المصرية إسعاد يونس تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي
كشفت الفنانة إسعاد يونس تفاصيل وكواليس عن حياتها الشخصية، حيث أكدت أنها تعيش أفضل أوقاتها حاليًا.
وقالت في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في بودكاست بيج تايم: «بتيجي لي لحظات ببقى نفسي أقعد بالأحفاد فببقى أوقات مش عايزة حاجة من الدنيا».
وتابعت: «عندي 3 أحفاد، هانيا ابنة نورهان وعلاء وأيلا أبناء عمر».
وأوضحت: «أنا بمثل من سنة 1972 هل لو قلت لك عندي 46 سنة هتصدقني؟!، ليه أعمل كده؟ أنا سعيدة جدًا بالوقت اللي أنا فيه حاليًا».
واستطردت: «أنا مبسوطة جدًا بسني وفيه حاجات تحررت منها، وفي أبريل المقبل هتم 74 سنة».