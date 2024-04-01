الفنانة المصرية إسعاد يونس تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي

2024-04-01 / 12:13
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كشفت الفنانة إسعاد يونس تفاصيل وكواليس عن حياتها الشخصية، حيث أكدت أنها تعيش أفضل أوقاتها حاليًا.

وقالت في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في بودكاست بيج تايم: «بتيجي لي لحظات ببقى نفسي أقعد بالأحفاد فببقى أوقات مش عايزة حاجة من الدنيا».

وتابعت: «عندي 3 أحفاد، هانيا ابنة نورهان وعلاء وأيلا أبناء عمر».

وأوضحت: «أنا بمثل من سنة 1972 هل لو قلت لك عندي 46 سنة هتصدقني؟!، ليه أعمل كده؟ أنا سعيدة جدًا بالوقت اللي أنا فيه حاليًا».

واستطردت: «أنا مبسوطة جدًا بسني وفيه حاجات تحررت منها، وفي أبريل المقبل هتم 74 سنة».

2024-04-01 / 12:13
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