ألمانيا تلغي تجريم تدخين الحشيش

أصبح تدخين الحشيش قانونيًا الآن لمن هم فوق 18 عامًا في ألمانيا، بعد دخول قوانين جديدة للحيازة الشخصية حيز التنفيذ.

واعتبارًا من اليوم1 أبريل، يُسمح للبالغين في ألمانيا بحمل ما يصل إلى 25 جرامًا من الحشيش، وزراعة ما يصل إلى ثلاثة نباتات ماريجوانا في المنزل.

وجاءت القوانين الجديدة في أعقاب نقاش ساخن حول إيجابيات وسلبيات السماح بسهولة الحصول على القنب، بحسب ما أكدته صحيفة “غارديان”.

وتقول الحكومة الألمانية إن إلغاء تجريم الحشيش سيضرب السوق الخفية، وسيحد من انتشار الحشيش الملوث، وبالتالي حماية الشباب.