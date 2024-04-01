شركة “دريم فيلاج” تنال صفقة تدبير حديقة عين السبع بالدار البيضاء

2024-04-01 / 13:18
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

منحت صفقت تدبير حديقة عين السبع بالدار البيضاء لشركة “دريم فيلاج” التي ستقوم بإدارة و تسيير هذا المرفق الذي ظل مغلقا لسنوات.

و في هذا الصدد، فقد قرر مجلس المدينة تفويت تدبير حديقة عين السبع و المرافق التابعة لها لشركة “دريم فيلاج” التي تدير فضاءا مشابها ضواحي المحمدية، و ستكون تحت التصرف و التتبع المباشر لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات.

و وفق معطيات خاصة، فقد شرع مسؤولو “دريم فيلاج” في تدبير للحديقة فعليا بحيث يجري حاليا تسليم المعدات الإضافية بحديقة عين السبع و وصول الحيوانات، كما سيتم في غضون الأيام المقبلة الشروع في  المرحلة التجريبية لتنفيذ مختلف اختبارات الحجر الحيواني اللازمة، في أفق فتح الحديقة في وجه العموم أواخر ماي أو بداية يونيو كأقصى تقدير.

2024-04-01 / 13:18
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‫21 تعليقات

  1. افتتاح حديقة الحيوانات بعين السبع، وتهيئة كورنيش عين السبع مشاريع سيكون لها وقع ايجابي علي المنطقة

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