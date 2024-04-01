شركة “دريم فيلاج” تنال صفقة تدبير حديقة عين السبع بالدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
منحت صفقت تدبير حديقة عين السبع بالدار البيضاء لشركة “دريم فيلاج” التي ستقوم بإدارة و تسيير هذا المرفق الذي ظل مغلقا لسنوات.
و في هذا الصدد، فقد قرر مجلس المدينة تفويت تدبير حديقة عين السبع و المرافق التابعة لها لشركة “دريم فيلاج” التي تدير فضاءا مشابها ضواحي المحمدية، و ستكون تحت التصرف و التتبع المباشر لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات.
و وفق معطيات خاصة، فقد شرع مسؤولو “دريم فيلاج” في تدبير للحديقة فعليا بحيث يجري حاليا تسليم المعدات الإضافية بحديقة عين السبع و وصول الحيوانات، كما سيتم في غضون الأيام المقبلة الشروع في المرحلة التجريبية لتنفيذ مختلف اختبارات الحجر الحيواني اللازمة، في أفق فتح الحديقة في وجه العموم أواخر ماي أو بداية يونيو كأقصى تقدير.
17 تعليقات
اللهم زيد وبارك في كل ما يقدم بالنهوض السياحي الداخلي او الخارجي واعن كل الصاهرين عليه
اللهم زيد وبارك في فتح هده الحديقة وهي في حلة جديدة
نتمنى ان تكون متل هده الحدائق في بعض المدن المغربية
يجب تترك هده الحيوانات ان تعيش طبيعتها في الحيات وتراقب عن بعد
متل هاته الحدائق تعطي متنفسا للزواها وبالخصوص الاطفال
يقال بان سعر الدخول حدد في خمسون درهم للفرد اظن بانه مرتفع بزاف لازم مراجعة السعر لا يتغدى عشرون درهم
هل الدخول اليها بالمجان؟؟
هذا المرفق الذي ظل مغلقا لسنوات
يتطلب فتح الحديقة في وجه العموم أواخر ماي
Mezyane Mezyane saraha
ذلك سيكون أفضل استثمار لهم
في رأيي يعوضها بالملاعب القرب او مسابح وأفضل بكثير مسجد يذكر فيه إسم الله وهذا احسن شيء ممكن فعله.
صفقة مهمة بالنسبة للساكنة لأنهم جد ماسة لهذه المشاريع التي تعود بالنفع والفائدة عليهم
للأسف الشديد إذا أردت زيارة الحديقة الحيوان تؤدي تكاليف باهضة الثمن وبالأخص إذا كان لديك أربعة أطفال ..
نتمنى التسعيرة لا تتجاوز 10 دراهم للفرد حتى يستفيد الجميع من الدخول بدون استثناء .
حديقة الحيوان بعين السبع م من أجمل المتنفسات في المنطقة كان لها العديد من الزوار من كل أنحاء المملكة ولكن للأسف غياب المسؤلين عنها وأهملوها وضاعت الحديقة ..
ومن أين سيستوردون الحيوانات ؟؟ لأن بعض الحيونات عملة نادرة وممكن أن يتعدى سعرها بمليارات الملايين…