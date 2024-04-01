أشغال تهيئة وتأهيل مركب العربي الزاولي بالبيضاء تتواصل و هذا تاريخ انتهائها
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتواصل بوتيرة سريعة، أشغال تهيئة وتأهيل مركب العربي الزاولي بالدار البيضاء، و الذي يتوقع أن يحتضن بعض مباريات الوداد و الرجاء في ظل إغلاق مركب محمد الخامس للإصلاح.
و في هذا الصدد، أوضح عبد اللطيف الناصيري نائب عمدة الدار البيضاء بأن أشغال تهيئة وتأهيل مركب العربي الزاولي ستنتهي شهر ماي المقبل على أبعد تقدير.
هذا و يخضع مركب العربي الزاولي الشهير بالعاصمة الاقتصادية لجملة من الإصلاحات تهم مرافقه الداخلية و الخارجية كمستودعات الملابس و بوابات الولوج و السور الخارجي و إحداث قاعة للندوات و مرافق طبية و مرآب جديد و تغيير البوابة الرئيسية نخو شارع الحزام الكبير و غيرهم من الإصلاحات.
11 تعليقات
يجب بأخذ الاعتبار اصلاح البنيات التحتية حتى لا نقع في مشاكل كبيرة لاتحمد عقباها كما وقع لمدينة طنجة وشفشاون التي فضحتهم الأمطار ..
كيف يعقل لدينا مدينة من اكبر المدن المغربية من حيث المساحة والسكان كل هذا مدينة الدار البيضاء لاتملك ملعبا كروي يشرف المدينة دولياً وعربيا …نريد معرفة أين تذهب الميزانيات المتخصصة لذالك ويبقى السؤال مطروح ???????
كيف يعقل لدينا مدينة من اكبر المدن المغربية من حيث المساحة والسكان كل هذا مدينة الدار البيضاء لاتملك ملعبا كروي يشرف المدينة دولياً وعربيا …نريد معرفة أين تذهب الميزانيات المتخصصة لذالك ويبقى السؤال مطروح ???????
نطالب اولاً بإصلاح الوضع الاجتماعي والصحي وإصلاح التعليم قبل كل شيء .
ملعباً صرفت عليه مباليغ كبيرة ولحد الآن لم يتم انتهاؤه هذا غريب جداً وغير مفهوم وغير مقبول!!!
كان من المفترض أن تملك هذه المدينة على الأقل أربعة ملاعب كبيرة من النمط الجديد بآليات تكنولوجية متطورة تشرف المغرب ومقبولة لدى الفيفا على علم أننا مقبلين على تنظيم كأس العالم لكرة القدم في بلدنا الحبيب.
نحن موقبلين علا احتضان كاس العالم فيجب الاستعدادات الكاملة لهدا الحدث العالمي
الله الموفق
يجب ان تكون ملاعبنا في الدار البيضاء او غيرها في حلة جميلة وجيدة لانها مقبلة علا احتصان عرس كروي عالمي
بالتوفيق والنجاح لكل من يصهر علا هده المشاريع التي تتعلق بملاعبنا بجميع مدننا المغربية
نتمنا من الصاهرين علا هده الملاعب في تهييئاتها ان يكون بها مدرجات خاصة بالاطفال الغير البالغين واسرهم